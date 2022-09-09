أرقام قياسية لإيرادات قناة السويس.. «ممر الخير» وهبة مصر للعالم

على مدار سنوات طويلة وقناة السويس شريان الخير على مصر والعالم، ومع تزايد حركة التجارة العالمية ارتفعت إيرادات القناة إلى أن وصلت إلى أعلى إيراد لها في العام الماضي.

حمولات غير مسبوقة وملايين الأطنان من البضائع تعبر من الشرق إلى الغرب ومن دول أوربا إلى شرق آسيا مارة بقناة السويس، بالتزامن مع مشروعات تطوير المجري الملاحي لتصبح الأكثر أمانا وسلاسة في عبور واستقبال أكبر السفن العالمية.

أغسطس يسجل أعلى إيرادات

وسجلت إيرادات شهر أغسطس أعلى رقم قياسي في عبور السفن وإيرادات قناة السويس الدولارية، التي وصلت إلى 744.8 مليون دولار بزيادة بلغت 32.6% مقارنة بمثيله عام 2021 الذي حقق 561.4 مليون دولار.

وسجلت حركة الملاحة في قناة السويس عبور 2125 سفينة، بزيادة 12.7% مقارنة بأعداد السفن العابرة في القناة في شهر أغسطس 2021 والذي شهد عبور 1884 سفينة.

وبحسب بيانات رسمية منشورة علي الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس فإن حمولات السفن العابرة في قناة السويس ارتفعت لتصل إلى 127.8 مليون طن في شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بـ110.2 طن عبرت القناة في شهر أغسطس من عام 2021.

وسجل يوم 6 أغسطس من عام 2022 أعلى معدل عبور في قناة السويس بعبور 89 سفينة من الاتجاهين الشمالي والجنوبي لقناة السويس، فيما حقق 29 يوليو من العام الجاري أعلى إيراد بالدولار وصل إلى 31 مليون دولار.

قناة السويس تسجل أعلى عائد في تاريخها في 2021

وحققت قناة السويس أعلي إيراد دولاري في تاريخها خلال عام 2021 بتحقيق 7 مليارات دولار بحمولات وصلت إلى مليار و320 مليون طن.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته أمام رئيس الجمهورية أمس الخميس، إن الهيئة عملت على مدار الفترة الماضية في جذب الخطوط الملاحية وزيادة أعداد السفن العابرة عبر خطة تسويقية مرنة خاصة في فترة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ربيع أن القناة على مدار أكثر من 150 عاماً شهدت العديد من التطورات المتلاحقة باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي تمر من خلاله أكثر من اثنتا عشرة بالمائة من إجمالي حركة التجارة الدولية فضلاً عن وقوعه كشريان حيوي في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

قناة السويس الجديدة

وقال الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس منذ تأمينها في 26 يوليو عام 1956 شهدت العديد من أعمال التطوير أبرزها حفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلومتراً والتي تعد إنجازًا تاريخيًا.

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس الجديدة سمحت للسفن باختصار زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، مما كان سببا رئيسيا في زيادة الإيرادات وصولاً لتحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها وذلك في العام المالي المنقضي.

وشدد على أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل لهيئة قناة السويس وتوجيهاته الدائمة بتوفير كافة الإمكانات من شأنها استمرار عطاء الهيئة نحو حركة التجارة العالمية أكبر الأثر في تحقيق نجاح باهر في مواجهة عدد من التحديات الجسيمة والتي لم يكن من الوارد التغلب عليها.

ملحمة إيفرجيفن

ونجح العاملون في هيئة قناة السويس في العبور من أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفن بالتأكيد على أن القناة ورجالها قادرين على فعل المستحيل باعتبارها عملية التعويم الأنجح في العالم على مر التاريخ الحديث.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن رجال القناة استمدوا إصرارهم وعزيمتهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشرافه المباشر على وقائع التعامل مع الموقف، مؤكدًا أن أكثر الخبراء تفاؤلاً في أزمة السفينة إيفرجيفن قالوا إن الأزمة قد تستمر لعدة أشهر، إلا أن إرادة المصريين أبت إلا أن يُشهِدوا العالم على مدى ما يتمتعون به وتعويم السفينة خلال ستة أيام فقط.

ونجحت قناة السويس في استيعاب 422 سفينة كان تنتظر إعادة فتح القناة أمام حركة الملاحة لتتمكن الهيئة من إتمام عبورها في أقل من أربعة أيام محققة رقماً قياسياً يضاف إلى أرقامها القياسية المتكررة منذ حفر قناة السويس الجديدة.

استيعاب الأجيال الجديدة من السفن

ونجحت هيئة قناة السويس في استيعاب السفن في المجري الملاحي لقناة السويس، بعبور 8 سفن هي الأضخم والأكبر في العالم من حيث الحمولات وعدد الحاويات.

وعبر قناة السويس 8 سفن علي رأسهم السفينة Ever Ace والسفينة Ever Apex بحمولات وصلت إلى 24 ألف حاوية على متن كل سفينة بحمولة 224 ألف طن.

ويصل طول السفينة الواحدة إلى 400 متر بعرض 61.5 متر وغاطس يصل 16.5 متر وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم والتي تم بناؤها خلال العام الماضي وكانت رحلتها الأولي بالعبور من القناة.