أسامة ربيع: نجحنا في شراء معدات حديثة تساعد في تطوير قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة نجحت في شراء عدد من المعدات المهمة والأساطيل البحرية التي تساعد في حركة المرور وتطوير القناة، وذلك بعدما كانت تؤجر القناة معدات وأجهزة من دول كبرى من أجل أعمال التطوير، «حاجتنا بقت كلها محلية».

«ربيع»: عندنا ترسانة متخصصة في كل ما يخص بناء وتصليح السفن

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الترسانة البحرية تعتبر من أهم أعمالها هو كونها مكانا لإصلاح وصيانة وبناء السفن، «عندنا ترسانة متخصصة في كل ما يخص بناء وتصليح السفن».

«ربيع»: عملنا شركة نيلية تتبع قناة السويس في محافظة الأقصر

واستطرد: «عملنا شركة نيلية تتبع قناة السويس في محافظة الأقصر، والمحافظة طلبت مننا تصنيع معديات للأهالي، وتم بناء معديتين، وسيتم تشغيلهما قريبًا، كما تم بناء معديتين أخرتين لمحافظة بورسعيد من أجل توفير أمان وسهولة أكبر للمواطنين العابرين».

وأوضح أنه بالنسبة للكراكات الجديدة الهولندية فهي أكبر كراكات على مستوى الشرق الأوسط، وتستطيع تكريك 3600 مكعب في الساعة، وقدرتها على التكريك الصخري الصلب أسهل وأيسر، مشيرا إلى أن زوارق الإرشاد الجديدة التي تم بناؤها تتماشى مع السفن السريعة والعملاقة، «بنجدد كل أسطول سفن الإرشاد».

وتابع: «القرية الأولومبية هي صغيرة وبها مدرج يتسع لـ21 ألف متفرج طبقا لمواصفات الفيفا والكاف، واتعملت على أعلى تصميم، وفيها أكثر من 4 جيم وساونا وسبا، و60 غرفة، مكان للفار ولتجمع الصحفيين، وكمان فيه مجمع لحمامات السباحة ومكان لبطولات الغطس، وساحة مغطاه تتسع لـ2300 متفرج ويتم فيها إجراء مختلف البطولات، و6 ملاعب للألعاب الخماسية».