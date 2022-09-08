أسامة ربيع: لولا قناة السويس الجديدة لتراجع تصنيف «القديمة» عالميا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة، تتحمل 24 ألف حاوية تبلغ حمولتها 224 ألف طن، وغاطس يصل إلى 16.3.

وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية للإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، على قناة «dmc»، لولا قناة السويس الجديدة، لم نكن لنصل بحجم الإيراد إلى ٧ مليارات دولار العام الماضي.

واكد ان حادث سفينة ايفرجيفن كان لدينا ٤٢٢ سفينة عالقة في غاطس بورسعيد وغاطس السويس، ولولا قناة السويس الجديدة لم نكن نستطيع عبور كل هذه السفن في أربع أيام فقط ، كنا بنعدي ١٠٠ سفينة في اليوم الواحد.

واشار الي ان قناة السويس الجديدة هي طوق القناة لهيئة قناة السويس وان القناة حققت العام الماضي أعلى إيراد لها على الإطلاق ٧ مليار دولار، والعام قبل الماضي كان ٥.٨ مليار دولار .. وقبل قناة السويس الجديدة أقصى إيراد حققته قناة السويس القديمة كان ٤.٨ مليار دولار.

واكد ان ال ٧ مليار دولار إيرادات قناة السويس الجديدة في العام الماضي ٩٦٪؜ منها من رسوم عبور السفن والباقي هو إيرادات المناطق اللوجيستية.

واشار الفريق اسامة ربيع الي اننا كنا بنقول إن في ٢٠٢٣ كانت حجم السفن العابرة هتصل الى ٩٠ سفينة من القناة إحنا النهاردة بنقول إننا في ٢٠٢٢ وصلنا بالفعل ل ٩٥ عبور من القناة. الرقم إللي تحقق من عائدات قناة السويس الجديدة أكبر بكتير من الرقم اللي كان مخطط لها قبل تنفيذ القناة.

واكد ان القناة الجديدة قللت وقت عبور السفن من ٢٢ ساعة إلي ١١ ساعة اي ٥٠٪؜ من الوقت ودا حفز اصحاب السفن والبضائع والتجار للعبور من عندنا لتوفير الوقت ووصول البضائع في توقيت مناسب.

واضاف الي ان وجود قناتين مش قناة واحدة زود فرص الأمان في العبور لان زمان لما كان عندنا قناة واحدة وتعطلت فيها سفينة لمدة ٦ أيام تعطلت الملاحة لمدة ٨ أيام والقناة الجديدة اتاحت فرصة لعبور حاويات عملاقة لم تكن لتعبر بهذة الحمولة فضلا عن وجود غاطس يصل ال ١٦.٣٠ ،واكد ربيع ان تكاليف المشروعات اللي تم افتتاحها اليوم لا يقارن بحجم مردود استثمارها المستقبلي. والرئيس السيسي وجه بتجديد الهيئة باستمرار، سواء المجرى الملاحي أو أسطول الهيئة من قاطرات وكراكات.

و الآن نقوم بتطوير القطاع الجنوبي بحوالي ٤٠ كيلو، ودا هيسهل حركة الملاحة بحوالي ٢٨٪؜ وهيسمح بعبور ٦ سفن إضافية في المجرى.واكد ان قناة السويس بتصرف حوالي من ١٥٪؜ الى ١٧٪؜ من إيرادها على مشروعاتها والباقي لوزارة المالية. ومشاريع قناة السويس الجديدة تضيف لميزانية الدولة وليست عبء عليها.