وزير الري يتفقد مشروعات محافظة الشرقية ويشارك في الاحتفال بعيدها القومي

توجّه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح يوم 9 سبتمبر من كل عام، مؤكدا أن هذا الاحتفال يأتي تكريما للفلاح المصري على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين.

توفير كافة الاحتياجات المائية

وأكد الوزير أن كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا في مجال المياه تستهدف خدمة المزارعين في المقام الأول، وضمان توفير كافة الاحتياجات المائية التي يتطلبها القطاع الزراعي في مصر.

وكان «سويلم»، توجه صباح اليوم الجمعة لمحافظة الشرقية لتفقد مشروعات الري بالمحافظة، والمشاركة في احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي، والتقى الوزير بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارته للمحافظة.

كما التقى «سويلم»، بالدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

تأهيل ترعة الصبابة

وتفقد وزير الري ترعة الصبابة والتقى عدد من المزارعين واستمع لآرائهم فيما يخص خدمات الري بالزمام، كما تفقد أعمال تأهيل ترعة الصبابة التي تمتد بطول 20 كيلومتر وتخدم 13 ألف فدان، وتمر عبر 15 قرية وعزبة بمراكز «الزقازيق - ههيا - أبو كبير»، حيث تم الاكتفاء بتأهيل جزء من الترعة كان يعاني من الاستبحار وعدم انتظام ميول القاع.

ووجه سويلم مسئولي الري بالمحافظة بمتابعة حالة الكباري المقامة على الترعة، ودراسة الحلول المختلفة لفرق منسوب الجسر عن قدمه التبطين، والتنسيق مع الإدارة المحلية والأهالي لإنشاء سور على جسر الترعة لحماية المواطنين وخاصة الأطفال.

كما التقى بعدد من المنتفعين من أعضاء روابط مستخدمي المياه الذين تقع أراضيهم بنهاية الترعة، والذين أعربوا عن سعادتهم بتأهيل الترعة بما يسهم في حسم مشاكل الري وإيصال المياه للنهايات وتحسين حالة الري في زمام 5000 فدان بمركزي ههيا وأبو كبير.

كما تفقد الوزير مركز الطوارئ التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمركز الزقازيق، للاطمئنان على جاهزية المركز للتعامل مع أي حالات طارئة، وناقش الفنيين والسائقين العاملين بمركز الطوارئ ووجه بدراسة طلباتهم وحسمها طبقا للوائح والقوانين المنظمة.

مواجهة الأحداث الطارئة

ويهدف مركز الطوارئ لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات التي قد تتعرض لها المحطات مثل التوقف الفجائي لأحد الوحدات بمحطات الرفع التابعة للوزارة أو انقطاع التيار الكهربائي عن المحطات لفترات طويلة أو ارتفاع مناسيب المياه بمحطات الصرف، الأمر الذي يتطلب التحرك الفوري لحماية الأهالي والقري والمنشآت من الغرق لحين إعادة المحطة لعملها الطبيعي.

ووجه الوزير بصرف مكافأة لمهندسي وفنيي الوزارة العاملين بمركز الطوارئ ومحطة طلمبات العايد تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد، وعقب انتهاء الزيارة توجه لمسجد الفتح بمدينة الزقازيق لأداء صلاة الجمعة والمشاركة في احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.