بطلة «Blonde»: روح مارلين مونرو كانت حاضرة أثناء تصوير الفيلم

ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية حققها فيلم «Blonde» للمخرج أندرو دومينيك، المشارك في المسابقة الرسمية بالدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي، بعد عرضه العالمي الأول، حيث يتناول السيرة الذاتية لأيقونة السينما الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، والتي تجسد دورها الممثلة آنا دي أمارس، حيث تحدثت عن تجسيدها للشخصية خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا عرض الفيلم.

وقالت الممثلة الكوبية آنا دي أمارس، إنها شعرت بروح مارلين مونرو عندما كانت تصور الفيلم، موضحة: «أعتقد حقًا أنها كانت قريبة جدا، كانت معنا.. كانت كل ما فكرت فيه كل ما حلمت به، كانت كل ما يمكنني التحدث عنه.. كانت موجودة معي وكانت جميلة للغاية»، وفقا لمجلة «بيبول» الأمريكية.

وتابعت: «روح مونرو التي كانت حاضرة كانت ستجعلني أشعر إذا لم تكن راضية عن كيفية تصويرها أمام الكاميرا، أعتقد أنها كانت سعيدة، كانت تسقط الأشياء من على الحائط أحيانًا وتغضب إذا لم يعجبها شيئًا، ربما يبدو هذا صوفيًا للغاية، لكنه صحيح، لقد شعرنا جميعًا بذلك».

مخرج فيلم «Blonde»: صورنا في منزل مارلين مونرو الحقيقي.. في نفس يوم فاتها

ومن جانبه، قال الكاتب والمخرج أندرو دومينيك، الذي استند في الفيلم إلى رواية جويس كارول أوتس لعام 2000 التي تحمل الاسم نفسه، إنهم صوروا في نفس الشقة التي عاشت فيها «مونرو» مع والدتها المريضة عقليًا، حتى أنهم صوروا مشهد الموت في الغرفة الفعلية التي ماتت فيها بالفعل، مشيرا إلى أن التصوير بدأ في 4 أغسطس، وهو نفس اليوم الذي توفيت فيه عن عمر يناهز 36 عامًا بسبب جرعة زائدة في عام 1962.

طرح «Blonde» على «نتفليكس».. 23 سبتمبر

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود منهم أدريان برودي، سارا باكستون، جو ديماجيو، وجيسيكا شاستاين، وبعد المشاركة في الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي، من المقرر أن يطرح على منصة «نتفليكس» الإلكترونية، في 23 سبتمبر الجاري.