مهرجان فينيسيا السينمائي.. السياسة تسيطر على حفل افتتاح الدورة الـ79

انطلقت خلال الساعات الماضية، فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي تستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر المقبل، وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من صناع السينما ونجومها من مختلف دول العالم، وبالرغم من الاحتفاء بالسينما، فإن السياسة كانت حاضرة في حفل الافتتاح.

هيلاري كلينتون على السجادة الحمراء لـ مهرجان فينيسيا

تواجدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على السجادة الحمراء لـ مهرجان فينيسيا، وذلك بخلاف الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الحفل، وطالب من خلالها ضيوف المهرجان، بدعم بلاده في الهجوم الروسي عليها.

الرئيس الأوكراني: صناع الأفلام أصحاب صوت مهم وكلمة قوية

وقال فولوديمير زيلينسكي خلال كلمة مسجلة تمت إذاعتها في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا، إن صناع الأفلام أصحاب صوت مهم وكلمة قوية لا يجب عليهم الصمت أمام الغزو الروسي الذي وصفه بالرعب المستمر، «رعب لا يدوم 120 دقيقة، ولكن 189 يومًا من الحرب تدور في أوكرانيا، المؤامرة الروسية تدفع العالم إلى ارتكاب ثلاثة أخطاء مأساوية بما في ذلك التعود على الحرب، ونسيان الحرب، وإدارة ظهورهم للحرب».

كما وجهت الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، الشكر لإدارة مهرجان فينيسيا السينمائي، أثناء تسلمها جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر عن مسيرتها السينمائية.

بعد ذلك، تم تقديم لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الممثلة الأمريكية جوليان مور، تلاه العرض العالمي الأول لفيلم White Noise تأليف وإخراج نواه بومباخ.