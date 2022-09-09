العازف مصطفى غزال يستعد لطرح ألبوم موسيقي جديد في 2023

شارك الفنان مصطفى غزال، في إحياء حفل منتدى مصر للتعاون الدولي 2022، وقدم خلال الحفل عددًا من المقطوعات الموسيقية التي اشتهر بها منذ سنوات عديدة، والتي اعتمد خلالها على العود مع مزجه بلمسات من المزيكا الإلكترونية تارة وتارة أخرى عبر العروض النارية.

وقال مصطفى غزال، في تصريحات صحفية، إنه بصدد تقديم ألبوم يحمل ألوان موسيقية مختلفة كمؤلف وموزع موسيقي، لاسيما وأنه دخل مجال التوزيع الموسيقي منذ سنوات، وشارك في بعض الأعمال المختلفة منها موسيقى احتفال مصر بالعام الميلادي 2021 وموسيقى تصويرية لبعض الأفلام الوثائقية مع الأمم المتحدة.

تسجيل الألبوم في أوروبا

وأشار إلى أنه سيقوم بطرح ألبوم موسيقي منتصف عام 2023 وسيقوم بتسجيله في أحد استديوهات أوروبا.

واشتهر مصطفى غزال، بعزفه على العود الكهربائي في مصر والشرق الأوسط، منذ أن كان في الرابعة عشر من عمره، وبدأ من الموسيقى الكلاسيكية أسوة بعازف الجيتار عمر خورشيد، وشارك في العديد من الاحتفالات الفنية والتي كان من بينها مشاركته في إحدى الفعاليات الفنية الكبرى هذا العام بمدينة شرم الشيخ.

حتفالية افتتاح ممشى أهل مصر

كما شارك غزال في العديد من الفعاليات الخاصة بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، وأحيا احتفالية افتتاح ممشى أهل مصر، وحصل على المركز الثاني في مسابقة GAMMA MUSIC لهشام خرما، بريمكس موسيقى مسلسل النهاية عام 2020 بطولة يوسف الشريف .