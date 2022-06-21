نجل محمد ثروت: ألبوم جديد لوالدي في العيد.. وهذه كواليس «وجودك فرق»

علق المطرب والمخرج أحمد محمد ثروت، نجل المطرب القدير محمد ثروت، على أولى تجاربه الغنائية بعد طرحة «وجودك فرق»، أنه جرى العادة أن يتناقش ويختار مع والده الألبومات الفنية لكلًا منهما، لكن تجربته الغنائية الأخيرة كانت لها ظروف خاصة، إذ كان يحتفل بخطوبته، وكان يريد عمل أغنية بهذه المناسبة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «أون».

والدي نصحني بعدم انتظار الألبوم كاملًا

وردت لميس الحديدي، عليه قائلة: «متغنيش بس في الخطوبة، أنا عوزاك تغني طول حياتك، أنا قولتلك من زمان أن صوتك حلو»، ليرد نجل المطرب محمد ثروت عليها: «حاضر هغني في الفرح وهغني طول العمر، وأي شيء يدعم المرأة في الأغاني هعملها»، مؤكدًا أنه بعد نشر جزء من أغنيته في أعقاب الخطوبة على منصات التواصل الاجتماعي وحصدت 6 ملايين مشاهدة، نصحه والده بعدم انتظار الألبوم كاملًا وأن يتم نشر الأغنية، استجابة لمطالب الكثيرين على مواقع التواصل.

أحمد: والدي سيطرح ألبوم جديد في عيد الأضحى المبارك

وتابع أحمد محمد ثروت: «قلت مش هستنى الألبوم لحد ما ينزل كاملًا، وبعد ما نشرتها رسميا حصدت مليون مشاهدة خلال 3أيام فقط»، «والدي يستعد لطرح ألبومه عقب الانتهاء منه في عيد الأضحى المبارك، هتشوفوه في شكل جديد خالص لون جديد ونزلة حلوة»، لترد عليه الحديدي: «هتشوفوه في حركاته وهو ملك الحركات بس مخبيها شوية».