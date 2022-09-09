حزب التجمع يرحب بدعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي

أصدر حزب التجمع، برئاسة النائب سيد عبدالعال، بيانًا صباح اليوم، يؤكد ترحيبه بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لعقد مؤتمر اقتصادي خلال الشهر الجاري، بمشاركة الحكومة والخبراء الاقتصاديين.

وقال حزب التجمع، في بيانه، إنّ ترحيبه بالدعوة يأتي اتساقًا مع أفكاره وتوجهاته، التي طالما طالب من خلالها في أكثر من مناسبة منذ سنوات بعقد مثل هذا المؤتمر، وآخرها ما ورد في بيان الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب عند رفض مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022 / 2023.

سياسات اقتصادية متوافقة

وأعلن حزب التجمع، تقديره لهذه الدعوة، وتأكيده على الثقة في قدرة الأطراف المشاركة سواء من الحكومة أو الأحزاب أو الخبراء الاقتصاديين، على الوصول لرؤى وسياسات اقتصادية متوافقة، تتفق مع طموحات الشعب المصري في عبور الأزمة الحالية بسلام، والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس متينة تتفادى ما يقابلها من عثرات حالية، أو مشكلات مستقبلية متوقعة.

واختتم حزب التجمع، بيانه: «عاشت مصر وطناً لكل المصريين وبكل المصريين».