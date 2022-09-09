مصرع 3 شباب في حادثي سير منفصلين بدمياط

لقي شابان مصرعهما اليوم الجمعة، إثر حادث تعرضا له أثناء استقلال دراجة نارية على طريق «كفر البطيخ - ميناء دمياط»، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وأشرفت على نقل الجثتين إلى المشرحة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل مصرع شابين في حادث

تلقى اللواء حسام الباز، مدير أمن دمياط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر البطيخ، يفيد بمصرع كل من أحمد إيهاب عبدالله، ومحمود جمال الجمل، في حادث دراجة نارية على طريق «كفر البطيخ - ميناء دمياط».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت بدفن الجثتين.

مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بأخرى هوائية

وشهد طريق «النزل - الزرقا» بمحافظة دمياط، حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى هوائية، ما أسفر عن مصرع شاب يُدعى سامح القزاز، من قرية النزل، وجرى نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.