بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميني باص بطريق «بورسعيد دمياط»

أصيب 7 عمال، مساء اليوم الخميس، في انقلاب ميني باص بالطريق الدولي الساحلي جنوب بورسعيد.

وصول 4 مصابين إلى مستشفى الزهور

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين، عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد في انقلاب ميني باص على الطريق الدولي الساحلي «بورسعيد - دمياط» وهم: محمود عبد القادر عبد الستار 22 سنة، وخالد السيد محسن الغرباوي 25 سنة ومحمد محمود مختار 36 سنة، إبراهيم رجاء محمد 26 سنة، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل 3 مصابين إلى مستشفى المبرة

كما تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى المبرة وهم: محمد سعيد عبد العزيز 42 سنة مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وأحمد هشام محمد جلال 19 سنة، ووليد عبد الرءوف مصطفى الفار 43 سنة، مصابان بكدمات وسحجات بالجسم.

السرعة الزائدة السبب

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن السيارة كانت تقل عمال بشركة الكراكات وتسير بسرعة زائدة على الطريق الدولي الساحلي وفقد السائق السيطرة عليها فانقلبت بهم.

وتوجه رجال المرور برئاسة العقيد علاء البرادعي رئيس المباحث إلى مكان الحادث وتم رفع السيارة عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية في الطريق.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.