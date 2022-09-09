تفاصيل وأسعار استخراج الفيش الجنائي من المولات.. 49 جنيها لـ«المميكن»

خدمات عديدة تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، لتوفير الكثير من الوقت والمجهود عليهم، في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها للأشخاص، والحصول على تلك الخدمات في سهولة ويسر دون معوقات.

خدمة استخراج الفيش الجنائي

ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، خدمة استخراج الفيش الجنائي من المولات، بطريقة سهلة ومبسطة، خاصة في ظل احتياج الكثيرين من المواطنين إلى الفيش الجنائي لتقديمه إلى جهات العمل.

ووفرت وزارة الداخلية، استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمواطنين «الفيش الجنائي»، من خلال العديد من المولات التجارية، بينها «داندي مول» في الجيزة، توفيرًا للوقت والمجهود.

داندي مول

أعلنت وزارة الداخلية أنه يمكن للمواطنين استخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي» من مول «داندي مول» بمحافظة الجيزة، وذلك ابتداءً من يوم 27-8-2022.

سيتي ستارز

كما أعلنت وزارة الداخلية، إمكانية استخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال مول سيتي ستارز للمواطنين بطريقة سهلة ومبسطة، وكذلك في المركز الرئيسي في منطقة العباسية بالقاهرة.

ويمكن استخراج الفيش الجنائي من مديريات الأمن في جميع المحافظات والسجلات المدنية، ويمكن كذلك استخراجه من قسم الشرطة التابع له المواطن، وذلك من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً يوميًا من السبت حتى الأربعاء.

خطوات استخراج الفيش من المول

وتكون خطوات استخراج الفيش الجنائي عن طريق التوجه الى المول وتقديم بطاقة رقم قومي سارية، وبعد الحصول على البصمات إلكترونيًا وسداد قيمة الخدمة يتم استلام الفيش.

أسعار الفيش الجنائي

أما عن أسعار استخراج الفيش الجنائي، تبدأ من 29 جنيهاً لنموذج الصحيفة الجنائية العادية، و34 جنيهًا للصحيفة الجنائية العاجلة، و49 جنيهًا سعر نموذج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.