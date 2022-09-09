خطوات استخراج تصريح السفر عبر موقع وزارة الداخلية.. اعرف المطلوب

يرغب عدد كبير من المواطنين، وخصوصًا الشباب في معرفة طريقة استخراج تصريح السفر لأي بلد أجنبي، نظرًا لأهميته، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات استخراج تصريح السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

على المواطنين معرفة ما الأوراق التي سيحتاجها قبل معرفة إجراءات استخراج تصريح السفر، إذ يجب عليه تقديم:

1- بطاقة الرقم القومي الخاصة به ونسخة منها.

2- أصل جواز السفر ونسخة منه.

3- شهادة بالموقف من التجنيد.

4- أصل مذكرة السفر.

5- توافر تصريح العمل في البلد التي تريد السفر إليها.

6- أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.

خطوات استخراج تصريح السفر

خطوات عمل تصريح السفر للمواطنين والشباب، الذين أنهوا الخدمة العسكرية من خلال موقع وزارة الداخلية كالتالي:

1- يمكن الوصول إلى الصفحة الرئيسية من موقع وزارة الداخلية الرسمي عن طريق الضغط على هذا الرابط.

2- الضغط على تسجيل طلب الاستعلام عن تصريح السفر للخارج.

3 - ملء البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي وغيرها.

4 - تحدد المكان الذي ترغب في استلام التصريح منه.

5 - الخطوة الأخيرة الضغط على حفظ البيانات.

يجب أن تحتفظ برقم الطلب لمتابعة الطلب، وتعديل البيانات التي سبق وأن أدخلتها إذا رغبت في ذلك من خلال إدارة التجنيد والتعبئة بالحلمية في القاهرة أو من خلال مديرية الأمن.