«نورت يا قطن النيل».. موسم حصاد الذهب الأبيض ينشر البهجة في الفيوم

مع شروق الشمس، تخرج الأسرة من منزلها بعدما أعدت عدتها متوجهةً إلى الحقول لجني القطن، مرددين أغنية "نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل"، وما أن تصل الأسرة إلى الحقل حتى تضع عدتها وتصب الشاي في أكواب زجاجية صغيرة، وتبدأ في جني القطن بينما يداعب وجوههم نسمات الهواء الباردة، فرحين بمحصول القطن الذي تضاعفت كميات إنتاجه هذا العام مقارنةً بالأعوام الماضية.

سرعان ما ينتشر أفراد الأسرة جميعاً كبيرهم وصغيرهم، ويتسابق الأطفال قبل الكبار في جني أكبر كمية من القطن وتعبئتها في أجولة بلاستيكية، ثم التوجه بها إلى "صدر الغيط" كما يطلقون عليه، ليسلمون ما قطفوه لرجال الأسرة الذين يتولون تعبئة وكبس القطن في الأجولة "الخيش" قبل بيعها للمحلج.

أصناف القطن في مصر

وتكمن أهمية محصول القطن في أنّه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، والحقلية، سواء من حيث المساحة أو قيمة الإنتاج، حيث تشتهر مصر بزراعة ثلاثة أنواع من محصول القطن أو أصناف كما يطلقون عليها، وهي جيزة 88 "فائق الطول"، وجيزة 86 "متوسط الطول"، وجيزة 90 "قصير مقارنةً بالصنف الأول"، وهو الذي تنتشر زراعته في حقول محافظة الفيوم.

قرابة 9 آلاف فدان بالفيوم

وبحسب بيان صادر عن مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، فإنّ مساحة الحقول المنزرعة بمحصول القطن في عام 2021 بلغت 8 آلاف و943 فدانًا، يجرى نقلها بعد الحصاد إلى محلج القطن بالفيوم، الذي تطور مؤخراً، إذ يبدأ في فصل ألياف القطن عن البذور ويزيد من نقائه، قبل أن يتحول إلى أقمشة قطنية عالية الجودة في المصانع.

زيادة إنتاجية القطن

وبينما يمسك عم "أبو فتحي" القطن بين يديه، ترتسم البسمة على وجهه، ويحكي لـ"الوطن"، أنّ محصول القطن هذا العام جيد جداً، وإنتاجيته تضاعفت بخلاف الأعوام السابقة، موضحاً أنّ العوامل الجوية أثرت بشكل إيجابي على المحصول، قائلاً أنّه حريص على زراعة القطن منذ عدة أعوام، مثلما كان يفعل والده قديماً، موضحاً أنّه اعتمد على زوجته وأبنائه وأحفاده في حصاد القطن، إذ يأتون معاً فجر كل يوم لجني القطن، ثم يعودون إلى المنزل حينما تشتد الحرارة بتوسط الشمس في السماء.

حصاد القطن في الفيوم

ويقول سيد محمد صميدة، مزارع، إنّه يحتاج قرابة 10 أيام لجني القطن من الفدان الواحد، موضحاً لـ"الوطن"، أنّه استعان بعمالة يومية يتراوح أجر العامل فيها ما بين 50 إلى 100 جنيه، قائلًا: "مبحبش أتعب أهل بيتي وبقول ده رزق العمال ورزقي ورزقهم على الله".