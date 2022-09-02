حالة الطقس والأمطار في محافظة الفيوم اليوم 2-9-2022.. العظمى 36 درجة

يشهد طقس الفيوم اليوم الجمعة الموافق 2-9-2022، ارتفاع نسبة الرطوبة مع هبوب رياح متوسطة، وطقس مشمس صباحاً ولطيف مساءً، وذلك بالتزامن مع تساؤل أهالي المحافظة عن احتمالية سقوط أمطار من عدمه، خاصة في ظل سقوط الأمطار في مرسى مطروح، وتوقعات بهطولها في عدة محافظات أخرى.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» حالة الطقس في الفيوم والأمطار اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

طقس الفيوم اليوم الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الفيوم اليوم الجمعة، حيث يسود طقس مشمس، وتسجل درجة الحرارة العظمى 36 درجة صباحاً، و24 درجة مساءً، فيما تكون جودة الهواء مقبولة.

سرعة الرياح في الفيوم

ووفقاً لتوقعات الطقس في الفيوم، فقد سجلت سرعة الرياح اليوم 16 كيلو مترا، وتتخذ اتجاهاً شماليا، فيما تبلغ سرعة هبات الرياح 33 كيلو مترا في الساعة، بينما بلغت نسبة الرطوبة 66%.

حالة الأمطار في الفيوم

وفي إجابة هيئة الأرصاد الجوية، حول احتمالية هطول الأمطار على الفيوم، أوضحت أنه غير متوقع سقوط الأمطار في الفيوم اليوم، بينما ترتفع الحساسية للأتربة والزغب.

الطقس في وادي الريان الفيوم

وفيما يخص الطقس في وادي الريان بمحافظة الفيوم اليوم، فإنّ المنطقة تشهد طقساً لطيفاً يناسب الاستمتاع بالمحمية وما تحويه من مغامرات متنوعة.