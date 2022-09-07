رئيس حزب الوفد: الحوار الوطني يسير في الطريق الصحيح

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطني، يخطو خطوات ثابتة، اذ يتضمن الحوار، مقترحات نهضة مصر في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن لجان الحوار الثلاثة، تشهد حالة من الحراك الدائم.

الحوار الوطني حدث فريد

أضاف رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني حدث فريد، وثمرة من ثمار ثورة 30 يونيو، شارك فيه الحزب بفاعلية منذ إعلانه، مشيدا بجهود مجلس الأمناء، باختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان.

وأكد «يمامة»، أن الحوار الوطني، يمثل كل الفئات من الشباب والمرأة، ويتيح تبادل وجهات النظر وهو الحياة، ودعوة الرئيس للحوار، تعني أننا بحاجة إليه، وأنه مظهر من مظاهر الديمقراطية، مشيرا إلى أنه بداية مرحلة جديدة واستقرار، وما يطلق عليه الجمهورية الجديدة، التي يرى أنها الديمقراطية كما نص عليها الدستور في مادته الأولى.

اختيار 12 مقرر للمحاور الثلاثة

كان مجلس أمناء الحوار الوطني، استقر بالإجماع على اختيار 12 مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور الثلاثة الأساسية، ولجان المحور السياسي بالحوار الوطني، خلال اجتماعه الاثنين الماضي، على أن يعقد المجلس جلسته القادمة يوم السبت القادم لاختيار مرشحي اللجان الفرعية للمحورين الاقتصادي والمجتمعي.