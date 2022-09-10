حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 10-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تحذيرات أو أخبار سارة يسوقها علماء الفلك والأبراج إلى الناس والمهتمين بذلك المجال ويتابعونه بشعف، لذا يتابع بعض الأشخاص تفاصيل حظك اليوم بشكل دائم لمعرفة ما سيخبرهم به الخبراء وما يمكن أن يحدث لهم.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحمل 10-9-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل يتواجد بمنزل الصحة بالنسبة لمواليد برج الحمل اليوم، ما يطالبهم بتنظيم جهودهم والاعتناء بصحتهم، ويحذرهم من إعلان خططهم أو مشاعرهم.

حظك اليوم برج الحمل 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية لأحد اليوم.

حظك اليوم برج الثور 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر داعمان لك اليوم كثيرًا، ويعطيك ذلك دفعة معنوية ويمنحك يقظة وإشراقة.

حظك اليوم برج الثور 10-9-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل يتواجد في منزلك الحادي عشر اليوم، مما يدعم أعمالك وعلاقتك بالزملاء والأصحاب، ويكون مفيدًا الاستماع لنصائحهم.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-9-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس اليومـ وعليك أن تتحكّم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكّم في عصبيتك، ولا تعطي الثقة لأي شخص سريعًا.

حظك اليوم برج السرطان 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

تقبل على اتخاذ مواقف إيجابية ومؤثرة كثيرا اليوم بشكل إيجابي.

حظك اليوم برج السرطان 10-9-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ اليوم مما يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لأي مشكلة تواجهها.

حظك اليوم برج الأسد 10-9-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا أبدا.

حظك اليوم برج الأسد 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الأصدقاء يجعلك تحارب من أجل التقدم للأمام.

حظك اليوم برج العذراء 10-9-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مواجهتك، ويتطلب منك أن تعبر عن نفسك بهدوء ودون غضب.

حظك اليوم برج العذراء 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

يتطلب منك الفلك أن تستمع للرأي الآخر وأن تحترم شريك حياتك.

حظك اليوم برج الميزان 10-9-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة.. اعتنِ بصحتك جيدا وراقب في صمت ما يحدث حولك.

حظك اليوم برج الميزان 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب الأقاويل التي تدور حولك ولا تشترك فيها، ولا تفخر بنفسك لتتفادى المتاعب.

حظك اليوم برج العقرب 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يعدك بالدخول في علاقة عاطفية.

حظك اليوم برج العقرب 10-9-2022 على الصعيد المهني

تتقدم في أعمالك اليوم، وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم برج القوس 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

تلتقي اليوم بأفراد عائلتك أو محبوبك، وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.

حظك اليوم برج القوس 10-9-2022 على الصعيد المهني

تصاب بالتشوش اليوم و لا تعرف من أين تبدأ ونظم أفكارك.

حظك اليوم برج الجدي 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ يدفعك للانفتاح، وتتخذ موقفا ضد بعض العلاقات في حياتك.

حظك اليوم برج الجدي 10-9-2022 على الصعيد المهني

يعدك القمر المكتمل بالسهولة واليسر في خطواتك اليوم.

حظك اليوم برج الدلو 10-9-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تخطط جيدا قبل أن تتحرك تجنبا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الدلو 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك أن تكون مثالا وقدوة وأن تحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الحوت 10-9-2022 على الصعيد المهني

ابتعد عن العصبية اليوم وعليك بالصمود أمام الضغوط إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الحوت 10-9-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تتحلى اليوم بالصبر والمرونة في معاملاتك.