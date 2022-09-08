حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 8-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع شريحة كبيرة من المواطنين بشكل يومي التغيرات في مجال حركة الفلك والأبراج، التي تتغير من برج لآخر وذلك فق تفسيرات خبراء الأبراج.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وذلك فق حظك اليوم لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 8-9-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، اليوم مناسب لتنمية أعمال وللانفتاح والالتقاء بأشخاص قد يدعمونك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء مما يمدك اليوم بروح المرح والانطلاق وتعبر عن مشاعرك وعن نفسك بحرية، وتقترب ممن تحب.

حظك اليوم برج الثور 8-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. يجب أن تكون مرنا، ويجب أن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.

حظك اليوم برج الثور 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتعامل بلباقة في الكثير من المواقف المتوترة.

حظك اليوم برج السرطان 8-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تتبادل الحوار والأفكار، كما يجعلك تبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم برج السرطان 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ في برجك يمنحك سحرا وتألقا، لذا سوف تتحدث ببراعة وطلاقة.

حظك اليوم برج الأسد 8-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك ولعلاقتك ومن حولك وتجنب الصدام في محيطك.

حظك اليوم برج الأسد 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فلا تبخل على شريك حياتك بكلمات حلوة تكسبه بها.

حظك اليوم برج العذراء 8-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة كبيرة ويحملك المحيطين بك الكثير لأنك قادر على الكثير، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تتحمل مسئولياتك بصدر رحب، لذا تستطيع أن توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

حظك اليوم برج الميزان 8-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك حماسا في العمل كما سوف يساعدك على عرض آرائك اليوم بدبلوماسية ووضوح، فقط انتبه لحقوقك

حظك اليوم برج الميزان 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل ، وتمتلئ بالكثير من المشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

حظك اليوم برج العقرب 8-9-2022 على الصعيد المهني

القمر وزحل معاكسان وقد يتسببان لك في نزاع عائلي أو مهني، لذا كن مستعدا للقيام بخطوة نحو الإصلاح مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين من قلبك، وعليك أن تهدأ لتحسن التصرف، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج القوس 8-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات، لهذا حاول أن تعيش أوقاتا موفقة مليئة بالأحداث الحلوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد موجود اليوم في منزل الأصدقاء يمدك بأفكار إيجابية، وإذا كنت خاليا سوف تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

حظك اليوم برج الجدي 8-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك اليوم الخميس بالتشتت، وعليك بدراسة الزوايا المختلفة لكل أمر أو مهمة تشغلك، واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

قد تتمكن من الوصول لمعلومات تفيد علاقتك بمن حولك، لذا راجع أقوالك وأفكارك لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الدلو 8-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة والنشاط، وحاول أن تقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الدلو 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الحظ يمنحك حضورا وشعورا قويا بالثقة وبالسلام النفسي، وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر

حظك اليوم برج الحوت 8-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعل الوقت مناسبا للتأمل، وأيضا لمراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك وأفكارك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 8-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات والتشوش.. تقترب بذكاء ممن تحب أو من شريك حياتك وتحسن التصرف.