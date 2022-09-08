حظك اليوم برج الثور الخميس 8-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يتسم بكرمه الزائد فهو يحب أن يكون سخي مع كل الأشخاص من حوله، إلى جانب أنه يمتلك تفكيرًا سليمًا ومنطقيًا في مختلف الأمور التي تواجهه، لذا غالبًا ما يلجأ له المقربون في مختلف المشكلات التي تواجههم.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور بالقدرة على التنظيم ووضع الخطط والاستراتيجيات في مختلف المهام التي تواجهه، إلا أنه صريح جدا مع الناس بشكل قد يكون صادمًا ومباشرًا في بعض الأوقات فهو يكره الكذب والتعامل مع من يتصف به.

ويرغب مواليد برج الثور في معرفة حظك اليوم، لذا تستعرض "الوطن"، توقعات الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس لذا عليك أن تكون أكثر مرونة في مختلف المواقف التي تواجهك، وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة، لكي تحقق أعلى درجات الهدوء في حياتك وتنجح في الأمور العملية وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لممواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة التي تواجهك فمن الممكن أن تضغطك الأمور من حولك وكل ما عليك هو التعامل بهدوء والتحلى بالصبر، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور اليوم.