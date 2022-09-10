«الذهب الأبيض مش واحد».. نصائح هامة عند شراء المعدن النفيس

يحظى الذهب الأصفر في محلات الصاغة بقبول واسع لدى الذوق العام للمستهلكين في مصر، لأسباب فسرتها مؤسسة جولد بيليون لأبحاث وتداول الذهب، مشيرة إلى أن الذهب الأصفر أكثر شعبية عن مثيله الأبيض.

«جولد بيليون»: الجيل الحالي يفضل الذهب الأبيض

المؤسسة قالت في مذكرة بحثية، إنه رغم أن الذهب الأبيض مفضل لدى كثير من الجيل الحالي، إلا أن الذهب الأصفر يظل المسيطر والأكثر شعبية.

وتابعت أن هناك ربطًا نفسيًا بين الثروة والذهب الأصفر، كما أن الذهب الأصفر ليس لديه شبيه في المجوهرات غالية الثمن، بعكس الذهب الأبيض الذي يشبه معادن أخرى مثل الفضة أو البلاتين.

الذهب الأبيض يصعب الحفاظ على بريقه ولمعانه لفترات طويلة

ولفتت إلى أنه من الصعب الحفاظ على لمعان وبريق الذهب الأبيض مع مرور الزمن، وذلك لأن الطبقة الخارجية منه من السهل تلاشيها، بعكس الذهب الأصفر الذي يسهل الاعتناء به بمكونات بسيطة مثل المياه ومحلول التلميع.

اختلاف السعر دليل شعبية الذهب الأصفر

وأوضحت أن اختلاف السعر الواضح دليل على شعبية الذهب الأصفر، فالذهب الأبيض مختلط بمعادن طبيعية مثل البلاتين باهظ الثمن، وبالتالي ترفع سعره عن الذهب الأصفر.

الشعوب تفضل الشكل الكلاسيكي للذهب

وتنبه «جولد بيليون»، إلى ميل معظم الشعوب للشكل الكلاسيكي المتعارف عليه للذهب وجاذبيته المعروفة، وأوصت محبي الذهب الأبيض، بضرورة التفرقة عند الشراء بين الذهب المخلوط بالبلاديوم والروديوم وهذه معادن ثمينة، وغالية وبين المخلوط بعناصر رخيصة مثل الفضة، عبر حيلة بسيطة، هي محاولة خدش الذهب فإن تم خدشه فهو بذلك يعتبر مخلوطًا بالفضة، وإذا لم يخدش فيعد حينئذ من المخلوط بالمعادن الأخرى النقية.

يشار إلى أنَّ صلابة الذهب الأبيض ترجع إلى خلطه بمعادن تزيده صلابه مثل البلاديوم، والذي يكسبه لونه الفريد، على خلاف جرامات الذهب الأصفر المخلوط بالنحاس والذي يكسبه لون يميل إلى الإحمرار كلما زادت نسبة النحاس وقلت نسبة الذهب.