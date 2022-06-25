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معلومات لازم تعرفها عن الذهب الأبيض.. أمتن ومقاوم للصدمات

كتب:

مارينا رؤوف
04:51 م | السبت 25 يونيو 2022
الذهب الأبيض

الذهب الأبيض

اهتم الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي بالذهب الأبيض، خاصة وأن شكله رقيق وبسيط ويشبه الفضة وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص يتجهون لشرائه لاختلاف مظهره عن مظهر الذهب التقليدي.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب والاستثمار به، إن الكثير من الأشخاص يتساءلون في الوقت الحالي عن هل الذهب الأبيض لديه نفس القيمة للذهب الأصفر؟، وهل فعلا الذهب الأبيض مثله مثل الذهب الأصفر أم أن له صفات لمعدن آخر؟ وما الفرض بينهم؟.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها أن الذهب الأبيض يتكون بشكل أساسي من الذهب الأصفر ويتم مزجه بمعادن أخرى مثل المنجنيز والبلاديوم لصنع سبائك بيضاء ليكون لونها أبيض بدلا من الأصفر.

وأشارت إلى أنه عادة ما يتم طلاء المجوهرات المصنوعة من الذهب الأبيض بطبقة من الروديوم حتى تكون القطعة أكثر بياضا، وأكثر متانة، حيث إن الذهب في صورته الخام لين وليس جامدا.

الخواتم المصنوعة من الذهب الأبيض عادة ما تكون أكثر متانة

ولفتت جولد بيليون إلى أن الخواتم المصنوعة من الذهب الأبيض عادة ما تكون أكثر متانة من المصنوعة من الذهب الأصفر، بسبب إنه مطلي بالروديوم، وهو معدن متين، ولذلك فإن خواتم الذهب الأبيض يصعب ثنيها وخدشها مقارنة بالمصنوعة من الذهب الأصفر.

وأوضحت أن تصليح المشغولات الذهبية المصنوعة من الذهب الأبيض أكثر، كما أنه أكثر متانة فمن الصعب تعرضه لأي مشكلات، ويحتوي الذهب الأبيض والأصفر على النيكل.

سعر الذهب الأبيض أغلى من الذهب الأصفر

وعادةً ما يكون سعر الذهب الأبيض أغلى من الذهب الأصفر، وهذا بسبب أن المجوهرات المصنوعة من الذهب الأبيض المطلية بالروديوم، لأن الروديوم غالي الثمن، كما أنه يتكلف مبلغا أكثر في المصنعية لأنه أكثر متانة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.