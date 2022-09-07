الوادي الجديد تحصد أول «قطفة» قطن طويل التيلة.. الذهب الأبيض يزيّن الحقول

وضعت الدولة التنمية الشاملة نصب أعينها، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، ووضعت خطة تحت عنوان «رؤية مصر 2030»، كان أحد أطرافها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والتوسع في زيادة الرقعة الزراعية بمصر واستصلاح الأراضي الصحراوية، ونالت محافظة الوادي الجديد، نصيبها في التوسع الزراعي من محصول القطن، برقعة زراعية ضخمة كأول تجربة لزراعة القطن طويل التيلة في المحافظة.

أول قطفة قطن

حالة من الفرح والبهجة بدت على وجوه المزارعين بمحافظة الوادي الجديد وتحديدا مركز الفرافرة، بعد أول قطفة التي جاءت نتاج تعب 5 أشهر من العمل المتواصل، مع بداية موسم حصاد بشائر جني القطن بمركز الفرافرة ومنطقة شرق العوينات، والمزروعة على مساحة 1346.6 فدان.

وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، قال إنّ زراعة محصول مهم مثل القطن، دليل على أنّ الوادي الجديد من أنسب المحافظات في زراعة المحاصيل الجديدة والمختلفة ونادرة الوجود في مصر، موضحا أنّ حالة المحصول كانت جيدة من الجنية الأولى وذات إنتاجية عالية، حيث تمت زراعة صنف جيزة 95 بتاريخ 10 أبريل، على أن تكون الجنية الثانية بعد 25 يوما.

زراعة 1346.6 فدان بالوادي الجديد

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنّ المساحة المزروعة بمحصول القطن في المحافظة، وصلت إلى 1346.6 فدان موزعين على مناطق متفرقة بالمحافظة، ومنها: «1250 فدانا بمنطقة شرق العوينات، 94.6 فدان بمركز الفرافرة، و2 فدان بمركز بلاط»، وتعد هذه المساحات أولية كنقطة انطلاق للتوسع في زراعة المحصول على مستوى مراكز المحافظة الخمس.

خطة لتدريب المزارعين لزراعة القطن

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنّ المديرية تستعد حاليا لتنفيذ خطة كاملة لتدريب صغار الفلاحين على زراعة محصول القطن، الذي يعد من الزراعات التي لها مستقبل استراتيجي مهم في تاريخ الوادي الجديد، حيث سيتم تنفيذ مدارس حقلية وإعداد برامج إرشادية عن زراعة القطن، بالتعاون بين الإدارة الزراعية وقسم الإرشاد الزراعى بالمحافظة، لتنفيذ خطة شاملة للتوسع في زراعة محصول القطن، نتيجة لأنه من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الحكومة بشكل مباشر في زيادة زراعتها والتوسع فيها، لتحقيق أفضل النتائج من حيث جودة الإنتاج ووفرته في مصر.