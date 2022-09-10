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حظك اليوم برج القوس السبت 10-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:00 ص | السبت 10 سبتمبر 2022
برج القوس

برج القوس

يتميز مولود برج القوس، بالقوة والشجاعة فهو لا يهاب أحدًا ويظل واقفًا وراء الحق حتى يحصل على حقوقه أو يوصل حقوق الآخرين لهم، كما يعرف عنه الكرم الزائد عن الحد الطبيعي، ويحب الانطلاق والسفر وتجربة أشياء جديدة، كما أنه لا يبخل على نفسه بشئ فهو يرى أنه يعيش في الحياة من أجل أن يسعد نفسه ومن حوله، لذا فدائما ما تجده يعشق تدليل نفسه ولا يحب الحرمان من أي شيء.

وفي السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

قد تكون على موعد مع تجمّع عائلي أو لقاء عاطفي، وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني 

القمر المكتمل يجعلك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ، فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

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