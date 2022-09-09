حظك اليوم برج الحوت السبت 10-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت، بفرط الحساسية، وأنثى هذا البرج حنونة جداً، وطيبة القلب ومليئة بالعطاء، كما تحرص على الاهتمام بأمور من حولها، وتقدر احتياجاتهم بشدة وتتواصل معهم بشتى الطرق سواء هاتفية أو مقابلات أو رسائل، المهم أن يصل إليهم الدعم منها، كما تستخدم عقلها في تحليل الأمور حتى تصل إلى القرار الصحيح خاصة في المجال المهني، وغالباً ما تتخد هذا القرار بناءاً على حدسها القوي، إذ إنها تقيم الإيجابيات والسلبيات، ومن ثمّ ستتنبأ بالنتائج.

وفي السطور التالية وفي إطار ما تقدمه «الوطن» للقارئ من خدمات على مدار الساعة، نستعرض تفاصيل حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك.. قاوم ميلك للعصبية وعليك بالصمود أمام الضغوط إذا أردت أن تحقق المكاسب، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تنافر الشمس والقمر يطالبك اليوم بالصبر والمرونة في معاملاتك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.