أستاذ هندسة الطاقة: الدولة أنشأت محطات كهرباء أنهت الوضع الكارثي للبلاد

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن محطات الكهرباء التي دشنتها الحكومة المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية ساعدت في حل الوضع الكارثي الذي عانى منه المجتمع المصري خلال الفترة ما بين 2011 وحتى 2014، «كان فيه عجز كبير وبيمثل حوالي 15%».

سلماوي: انقطاع الكهرباء سابقا أثر على عملية الاستثمار والإنتاج

وأضاف «سلماوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل المواطنين قد عانوا كثيرا من كثرة انقطاع الكهرباء في الفترات الماضية، الأمر الذي أثر بدوره على عملية الاستثمار والإنتاج، وبالتالي فمن المؤكد أنه وفي حال لم تعمل محطات الكهرباء تلك فلم يكن المواطنون ليستطيعوا العيش.

سلماوي: إحدى الشركات الأجنبية لم تستطع التنقيب وإخراج الغاز منها

وأوضح أن حقل ظهر يمثل في طبيعته قصة كاملة من النجاح، بدأت باكتشافه، حيث إن المنطقة التي جرى فيها اكتشاف حقل ظهر كانت قد منحت قبل ذلك لشركة من أكبر الشركات العالمية في الاكتشافات، إلا أنها لم تستطع التنقيب وإخراج الغاز منها، ولكن ومع تدخل قطاع البترول المصري في المنطقة فقد تمت إعادة طرح المنطقة مرة أخرى على شركة إيطالية كبرى، واكتشفت أكبر حقل موجود في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد أن حقل ظهر قد تم ضخ استثمارات فيه بلغت 12 مليار دولار من أجل ربطة وتنميته، وحاليا بات يشكل 40% من إنتاج مصر من الغاز، بخلاف حقول الغاز القديمة والتي بدأ إنتاجها في النقصان، حتى جاء حقل ظهر في الوقت المناسب من أجل تعويض المصريين.