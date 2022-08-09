مدبولي: حقل ظهر أنقذ مصر من عبء استيراد الغاز الطبيعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تحركت للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وحاولت زيادة مواردها من العملة الصعبة بطريقة غير تقليدية، وتسير بخطى واضحة جدا، تمثلت في زيادة التصدير وتعميق الصناعة والمنتج المحلي، فضلا عن الأرقام غير المسبوقة التي حققتها قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة.

زيادة موارد العملة الصعبة

وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن، أنّ القرارات التي اتخذتها الدولة، كان هدفها زيادة الموارد من العملة الصعبة، وتقليل فاتورة الواردات قدر الإمكان، موضحا أنّ أهم الموارد لتعظيم توفير العملة الصعبة هي الغاز الطبيعي.

التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي

وتحدّث مدبولي، عن الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجّه الحكومة بالتوسع في مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، وأهم المشروعات كانت حقل ظهر، حيث جرى اختصار مدة تنفيذه لأكثر من النصف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي قبل حقل ظهر، ولولا حقل ظهر لكان لدينا عبئا لاستيراد الغاز الطبيعي، لكن الحقل نجح في سد استهلاك الغاز المحلي.