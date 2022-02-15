وزير البترول: روسيا شريكتنا في حقل ظهر بنسبة 30%

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن العلاقات بين مصر وروسيا في قطاع الطاقة على مستوى عالٍ للغاية، جاء ذلك خلال تصريحاته، اليوم الثلاثاء، لوكالة «تاس» الروسية، على هامش معرض مصر البترولي 2022 المنعقد في القاهرة.

نأمل في زيادة التعاون مع روسيا

ذكر «الملا»: «لدينا علاقات ممتازة في قطاع الطاقة مع الكثير من الشركات الروسية ممثلة في صناعات النفط والغاز في مصر، خاصة «روسنفت» شريكنا في حقل ظهر بحصة 30% في قطاع النفط، كما نتفاعل بشكل فعال مع شركة «لوك أويل»، وآمل أن يتكثف هذا التعاون والوجود الروسي».

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وفي حديثه عن خطط مصر في قطاع الطاقة لعام 2022، أشار إلى أن مصر تخطط لزيادة مستوى صادرات الغاز الطبيعي، مضيفا: «ما نصدره هو فائض لدينا بعد تلبية الاحتياجات المحلية، لذلك فإننا نبحث عن أسواق جديدة تمنحنا أسعارا أكثر قبولا وأعلى».

مؤتمر إيجيبس

يحضر مؤتمر إيجيبس 2022، الذي يقام في القاهرة في الفترة من 14 إلى 16 فبراير، كبرى شركات الطاقة العالمية من المملكة المتحدة وألمانيا واليونان وإيطاليا والصين والإمارات العربية المتحدة وعدد من البلدان الأخرى، وتمثل روسيا أكثر من 10 شركات ومنظمات.

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ويذكر أن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس».

وصرح «راضي» بأن «السيسي» أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم فى جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها فى مصر سعيا لزيادة الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.