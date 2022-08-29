وزير البترول: حقل ظهر ينتج يوميا 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك فرصاً جيدة فى مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج، وأن هناك تنسيقًا وتوافقاً مع الشركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة الاستكشافية والتنموية ومواجهة التحديات من أجل سرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج، والعمل على خفض التكاليف.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتي بتروشروق وبترول بلاعيم "بتروبل" عن العام المالي 2021/2022.

"الملا" يوجه بزيادة الإنتاج وحفر الآبار

وطالب الوزير، القائمين على منظومة الإنتاج في هيئة البترول وإيجاس وبتروبل وبتروشروق والشركاء، ببذل المزيد من الجهود واستثمار كل الفرص الجيدة المتاحة التي تحفز على حفر المزيد من الآبار وزيادة الإنتاج، كما أكد أهمية التوسع في أنشطة الاستكشاف والبحث عن فرص جديدة في الطبقات الأكثر عمقاً للكشف عن احتمالات جديدة واعدة واستخدام تكنولوجيات جديدة للوصول الى تلك الفرص.

وأكد وزير البترول، أهمية الاستمرار في الالتزام بتنفيذ إجراءات وخطط السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة انطلاقاً، مما تحققه الشركة في هذا الإطار بمواقع عملها وخاصة حقل ظُهر.

حقل ظهر حقق 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا

واستعرض المهندس خالد موافي رئيس شركة بتروشروق، أهم نتائج الأعمال، موضحاً أن حقل غاز ظُهر حقق خلال العام المالي 2021/2022 رقماً قياسياً منذ بدء الإنتاج عام 2017/2018، إذ بلغ الإنتاج من الحقل حوالي 7.2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يومياً علاوة على نحو 5 آلاف برميل متكثفات يومياً، لافتاً إلى أن الاستثمارات خلال العام بلغ 741 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي حجم الاستثمارات في حقل ظُهر منذ بدء العمل الى اكثر من 12 مليار دولار.

واستعرض "موافي" نتائج أعمال شركة بتروبل، موضحاً أن الإنتاج اليومي بلغ اكثر من مليار قدم مكعب غاز ونحو 65 ألف برميل زيت خام و11 ألف برميل متكثفات، وأن إجمالي الاستثمارات بلغ 714 مليون دولار.

وأشار إلى أنه تم خلال العام وضع 13 بئراً على الإنتاج بحقول سيناء بمعدلات إنتاج أولية حوالى 7300 برميل يومياً بالرغم من التناقص الطبيعي للمخزون من الحقول القديمة التي تنتج منذ أكثر من 70 عاماً، وأنه جرى تكثيف أعمال الصيانة للآبار للحفاظ على الإنتاج، كما استعرض أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مثل بلطيم جنوب غرب وجنوب غرب بشروش.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة للإنتاج، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ونوابه للاستكشاف والإنتاج والعمليات والتخطيط والمشروعات والشؤون المالية، والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للاستكشاف والإنتاج والمالية والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، وممثلو شركات إيني وروزنفت وبي بي ومبادلة.