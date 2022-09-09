عمرو فهمي: رئيس الوزراء يدرك أهمية الكاريكاتير وبيشجعني (فيديو)

قال الفنان عمرو فهمي، رسام الكاريكاتير الشهير، إن رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، رجل يدرك أهمية الكاريكاتير، حيث قال له أثناء حضور معرضه بدار الأوبرا إنه متابع لكاريكاتير مصراوي الذي يجسد فيه شخصية رئيس الوزراء في جريدة الأخبار كل يوم أحد وأنه متابع جيد لهذا الكاريكاتير ويشجعني دائما.

مواقف الرسام الشهير مع الوزراء

وأوضح «فهمي» خلال استضافته ببرنامج «بالخط العريض» مع الإعلامية إيمان أبوطالب والمذاع على قناة «الحياة»، أن وزير الكهرباء الحالي الدكتور محمد شاكر، اتصل به أيضا عام 2014 ولامه بسبب رسم كاريكاتير انتقد فيه ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وقال له «أنا الوزير الوحيد اللي مرفعش الأسعار بعد الإصلاح الاقتصادي وأنا حريص دائما على مصلحة المواطن».

وأشار عمرو فهمي إلى أن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وجَّه له عتابا وقال له «إزاي ترسمني بكرش كبير كده»، موضحا أن الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، تدخل وحل الأزمة بينهما.

بوستر مهرجان الإسكندرية

وعن بوستر مهرجان الاسكندرية السينمائي قال إنه لم يكن يتوقع أن يحقق البوستر النجاح الكبير الذي حققه، حيث رسم به عددا من شخصيات التمثيل في مصر وهم يستقلون سفينة تيتانك وكان في مقدمتهم عبد السلام النابلسي وعلي الكسار وزينات صدقي وقال إنه واجه مشكلة أثناء الرسم وهي ترتيب الممثلين على السفينة.

لقاء العلماء

وأضاف أنه التقى الدكتور أحمد زويل ورسمه حيث وجده منصتا جيدا وقال له «عيناك بتلمع يا عمرو وهذا دليل على ذكائك»، متابعا «رسمت الفنان عادل إمام حيث ذهب إلى منزله في المنصورية ووجدته إنسانا منظما ويهتم بمظهره الخارجي للغاية حيث طلب ارتداء الساعة قبل الرسم» موضحا أنه استقبله وابنته شروق بحفاوة بالغة وتبادلوا سويا الحديث والضحكات.