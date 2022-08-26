رئيس مدينة زويل: الرقائق الإلكترونية العقل الأساسي لعملية التحكم في الأجهزة

عانى العالم خلال السنوات الماضية من نقص الرقائق الإلكترونية، والتي تدخل في صناعة السيارات وتليفونات المحمول، لذا تعد من أهم الصناعات المطلوبة في العالم لأهميتها، وعدد كبير من مراكز الأبحاث أشارت إلى أن من يتحكم في تصميم هذه الرقائق وإنتاجها سيحدد مسار القرن الـ21، وتعد تايوان مركزا عالميا لإنتاج الرقائق الإلكترونية وتحتكر صناعتها.

جزء من صناعة جميع المعدات

من جانبه، قال الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن صناعة الرقائق الإلكترونية تمثل جزء أساسيا من صناعة الأجزاء المتحكمة في جميع المعدات التي نستخدمها على مستوى شخصي أو على مستوى الماكينات أو الأجهزة المنزلية، والعالم يتجه للإنترنت أو التحكم بكل شيء باستخدام الإنترنت، مثل اللاب توب والتابلت والأجهزة المنزلية مثل جهاز التكييف والغسالة وغيرها.

العقل الأساسي للتحكم في الصناعة

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن الرقائق الإلكترونية جزء مهم للغاية في الصناعة نظرا لأنها العقل الأساسي لعملية التحكم.