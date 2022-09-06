عمرو فهمي يكشف تفاصيل بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي: عظماء الفن المصري

قال الفنان عمرو فهمي، رسام بوستر مهرجان الإسكندرية، إنه راعى في عمله الفني الخاص بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الـ38 وجود قلعة قايتباي بجابب لقطة من فيلم تيتانيك لزينات صدقي وعبدالسلام النابلسي، بالإضافة لمشاهد من أعمال إسماعيل يس وعادل إمام بشكل متنوع يتضمن حقبا زمنية مختلفة.

البوستر يتضمن أكبر قدر من عظماء الفن المصري

وأوضح «فهمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن البوستر الخاص بالمهرجان يتضمن أكبر قدر ممكن من عظماء الفن المصري بمن فيهم الشخصيات من أجيال زمنية مختلفة، ومن العصر الحديث منهم محمد هنيدي والمخرج فطين عبد الوهاب والمخرج محمد عبد العزيز والمشاغبون من رواد العمل الكوميدي.

ربط التصميم بالأعمال البحرية

وأشار رسام الكاريكاتير عمرو فهمي إلى أنه حرص على ربط التصميم بأعمال البحر، خاصة وأن المهرجان مقام في الإسكندرية وباسم الفنان القدير محمود حميدة، متابعا «صممت على ظهور ماري منيب في العمل لأنها من أشهر فنانات الكوميديا في مصر وقتها».

جذب المشاهدين إلى قاعات السينما

وأكد عمرو فهمي، أن الملصق الدعائي في القرن الماضي وقبل ظهور التليفزيون ووسائل التواصل الحديثة هو النافذة الأولى التي تعرف بالفيلم وتقدم صورة عنه من شأنها جذب المشاهدين إلى قاعات السينما، لافتا إلى أنه عبر عن مسيرة السينما التي قاربت المائة وثلاثين عاما، أصبح فن البوستر السينمائي علامة فارقة وركنا أساسيا من أركان عملية الترويج للفيلم حتى أنه لا يمكننا تخيل فيلم بلا بوستر.