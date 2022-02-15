عمرو فهمي: «أنا اللي عملت عيد الكاريكاتير المصري.. والفن كاد يحتضر»

قال رسام الكاريكاتير عمرو فهمي، إنه عمل مع الكاتب الكبير أحمد رجب في جريدة «الأخبار» واستعان به لعمل شخصية فلاح «كفر الهنادوة»، وأنه كان يتحدث مع الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان له معرض مع رئيس الوزراء عاطف عبيد، مشيرا إلى أن الرسام مصطفى حسين توفي والكاتب أحمد رجب، وبدأ بعدها إصدار شخصية «مصراوي» بعد أن أخذ شخصيات كثيرة، ولاقى ترحابا كثيرا من القراء.

افتتاح «مدبولي» لمعرض الكاريكاتير

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الدكتور مصطفى مدبولي أثناء افتتاحه معرض الكاريكاتير أشار إلى أنه كان يتابع الرسومات الخاصة به، وأنه حدثه في الهاتف ما جعله يصدر كتاب باسم «قهوة مصراوي» من أجل عرض مشاكل المواطنين على لسان شخصية «مصراوي».

تعليق رئيس الوزراء على رسمه

وأوضح فنان الكاريكاتير، أن رسم الكاريكاتير قد يغني عن مقال كبير، وبعض الأشخاص يشتروا الصحف من أجل قراءة الكاريكاتير لأنه فكرة مركزة، موضحا أنه أصدر 20 كتابا، ورسم مؤخرا كاريكاتير عن عيد الحب «الفالنتين»، متابعا: «أنا اللي عملت عيد الكاريكاتير المصري وهو عيد ميلاد رخا، وهو أول رسام كاريكاتير مصري، واقترحته على الرسام الشهير جمعة، وتم الموافقة على عيد الكاريكاتير، والفن يكاد يكون بيحتضر، ورئيس الوزراء قالي لما مصطفى حسين مات حسيت إن الكاريكاتير في مأزق، لكن سعداء برسمك يا عمرو، وإخراج الفكرة بذكاء، بعتبر رئيس الوزراء شريكي في الكتاب، بس بالرسم بس».