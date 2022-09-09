هيفاء وهبي تحتفل بزفاف شقيقتها: قلبي مطمن إنك مع رجل محترم (صور)

احتفلت الفنان اللبنانية هيفاء وهبي بحفل زفاف شقيقتها هانو، ونشرت هيفاء عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام مجموعة صور من حفل الزفاف.

رسالة هيفاء لشقيقتها العروس

وعلقت هيفاء وهبي على الصور قائلة: «من وقت ما وعينا على الدنيا ونحنا سوا إخوات ورفقة وسند لبعضنا، هلأ انت أحلى عروس بفستانك الأبيض تركتينا ورايحة لعند عريسك تبتدي حياتك الجديدة معه، بتمنالك ياه سندك وأمانك وحبيبك ورفيق دربك وتكوني لزوجك سعادته ونجمة ساطعة بحياته وتعيشي معه أحلى سنين».

وأضافت هيفاء قائلة: «بيعز علي فراقك يا هانو بس قلبي مطمن إنك مع رجل محترم بيحبك وبيحترمك وبيخاف عليكي إن شاء لله بتتهنوا بحياتكم سوا ألف مبروك رح نشتاقلك كتير».

هيفاء وهبي وفيلم «رمسيس باريس»

وانتهت هيفاء وهبي أمس من تصوير مشاهدها في منطقة منشية ناصر من فيلم «رمسيس باريس» والذي يشاركها فيه البطولة عدد من نجوم الفن وهم حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.