استئناف تصوير فيلم «رمسيس باريس» لـ هيفاء وهبي في منشأة ناصر

استأنف المخرج أحمد خالد موسى تصوير مشاهد فيلمه الجديد «رمسيس باريس» بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من نصف أحداث الفيلم في العاصة الفرنسية باريس، ويتبقى أقل من أسبوعين تصوير ويتم الانتهاء من آخر مشاهد العمل تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائي.

وتوقف تصوير الفيلم بسبب انشغال أبطال العمل خلال الفترة الماضية بأكثر من عمل آخر، حتى تم استئناف التصوير من جديد.

وجمعت المشاهد، اليوم الثلاثاء، بين محمود حافظ ومصطفى البنا وعدد من الفنانين الشباب، فيما تلتحق بطلة الفيلم هيفاء وهبي بالتصوير نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال تصوير مشاهدها بشكل متواصل حتى الانتهاء من العمل بالكامل، حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة، ليكون الفيلم جاهزا للعرض في الموعد المحدد.

أبطال فيلم «رمسيس باريس»

فيلم «رمسيس باريس» بطولة بطولة هيفاء وهبي، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، والفيلم مرشح للعرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2023.

أحداث فيلم «رمسيس باريس»

تدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وتتضمن هذه الرحلة كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تترتب على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقرر المسافرون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

آخر أعمال أحمد خالد موسى

آخر أعمال المخرج أحمد خالد موسى في السينما فيلم «30 مارس» الذي عُرض العام الماضي من بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وأسماء أبو اليزيد، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وأحمد خالد صالح، ومحمد جمعة، وندا موسى، ومحمد شاهين، ومحمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم وإنجي المقدم، ووليد فواز، ومن تأليف حميد المدني.