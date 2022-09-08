تفاصيل فيلم هيفاء وهبي الجديد «رمسيس باريس».. بيتصور في منشية ناصر

تصور الفنانة هيفاء وهبي حاليا المشاهد الأخيره من فيلمها الجديد «رمسيس باريس» والذي انتهت من تصوير 90% من مشاهده ليدخل بعدها في مرحله المكساج والمونتاج.

هيفاء وهبي تصور في منشية ناصر

وانتهت هيفاء وهبي أمس من تصوير مشاهدها في منطقة منشية ناصر، ونشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو لها أثناء مغادرتها منطقة منشية ناصر وعلقت: «أهالي منشية ناصر بحبكم لحظة مغادرتي موقع تصوير فيلمي الجديد رمسيس باريس»

تفاصيل فيلم رمسيس باريس

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة شباب يعيشون في منطقة رمسيس يقررون السفر إلى باريس للعمل هناك وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

فيلم رمسيس باريس بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.