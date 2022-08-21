ضبط 11 تاجر مخدرات في حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ووفقًا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 9 قضايا مخدرات

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

ــ ضبط 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة»، بحوزة 11 متهمًا لـ 3 منهم معلومات جنائية.

ــ تنفيذ 3264 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.