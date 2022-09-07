مزايا الالتحاق بكلية الشرطة 2022 للفتيات.. مكافآت خلال الدراسة وترقيات

تتيح وزارة الداخلية، الفرصة أمام البنات للالتحاق بكلية الشرطة 2022 كضباط متخصصين، لمن حصلن على مؤهلات جامعية أو درجتي الماجيستير أو الدكتوراة، في العديد من التخصصات التي أعلنت عنها من قبل.

وتستعرض «الوطن»، المميزات التي تتمتع بها البنات عند الالتحاق بكلية الشرطة 2022 ضباط متخصصين، أبرزها مكافأة مالية تحصل عليها خلال فترة دراستها.

المميزات التي تحصل عليها البنات عند الالتحاق بكلية الشرطة ضباط متخصصين

1- يتم منح الطالبة في كلية الشرطة على مدار فترة دراستها مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الذي حصلت عليه.

2- يتم منح الخريجة من كلية الشرطة كضابط متخصصين شهادة الدبلوم في مواد الشرطة.

3- يتم تعيين الخريجة ضابطة في هيئة الشرطة، وذلك برتبة «ملازم أول» لمن حصلن منهن على بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما قبل الالتحاق بكلية الشرطة، ولمن حصلن منهن على درجة الماجيستير لا يجاوز رتبة «نقيب»، أما إذا كان قد الطالبة حاصلة على درجة الدكتوراة فإنها سيتم تعيينها بما لا يجاوز رتبة «رائد».

4- تتمتع الخريجة من كلية الشرطة بالعديد من المميزات الأخرى المقررة لضباط الوزارة ومن أبرزها الرعاية الصحية من خلال مختلف مستشفيات هيئة الشرطة سواء لها أو لأسرتها.

5- تتمتع الخريجة من كلية الشرطة برعاية اجتماعية ومن أبرزها رحلات الحج والعمرة، والمصايف، والرحلات.

6- تمتمع الخريجة من كلية الشرطة أيضاً برعاية رياضية عن طريق الاشتراك في مختلف نوادي الشرطة على مستوى الجمهورية.

7- كما أن الخريجة يمكنها أيضاً التمتع بالرعاية الثقافية، والتي تستطيع من خلالها الاستفادة بالدراسات العليا والبعثات.

غلق باب التقديم في كلية الشرطة «ضباط متخصصين» 15 سبتمبر

ومن المنتظر أن يغلق باب التقديم بكلية الشرطة «ضباط متخصصين» للحاصلين على المؤهلات الجامعية للعام الجاري 2022، بعد 8 أيام وتحديداً يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.