إخماد حريق في مركز تسوق «ميركوري» بـ«أوفا» الروسية

أخمد رجال الإطفاء الروس، حريق في مركز «ميركوري» التجاري في مدينة «أوفا» الروسية، عاصمة «باشكورتوستان» الواقعة جنوب جبال الأورال.

الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات

ومساء أمس الجمعة، اشتعلت النيران في مركز«أوفا ميركوري» على مساحة 1.5 ألف متر مربع، فيما لم يسفر عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأعلنت وزارة «حالات الطوارئ» الروسية، نجاح الجهود في إخماد حريقا اندلع في مركز «ميركوري» للتسوق، في مدينة «أوفا».

وفي الساعة 01:46 بتوقيت موسكو «12:46 بتوقيت القاهرة»، أخمدت السلطات الروسية، الحريق في مركز التسوق «ميركوري» بمدينة «أوفا».