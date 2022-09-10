رئيس التحرير

أحمد الخطيب

إخماد حريق في مركز تسوق «ميركوري» بـ«أوفا» الروسية

كتب:

حسن رمضان
03:47 ص | السبت 10 سبتمبر 2022
عنصران من رجال الإطفاء الروس - صورة أرشيفية

عنصران من رجال الإطفاء الروس - صورة أرشيفية

أخمد رجال الإطفاء الروس، حريق في مركز «ميركوري» التجاري في مدينة «أوفا» الروسية، عاصمة «باشكورتوستان» الواقعة جنوب جبال الأورال.

الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات

ومساء أمس الجمعة، اشتعلت النيران في مركز«أوفا ميركوري» على مساحة 1.5 ألف متر مربع، فيما لم يسفر عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأعلنت وزارة «حالات الطوارئ» الروسية، نجاح الجهود في إخماد حريقا اندلع في مركز «ميركوري» للتسوق، في مدينة «أوفا».

وفي الساعة 01:46 بتوقيت موسكو «12:46 بتوقيت القاهرة»، أخمدت السلطات الروسية، الحريق في مركز التسوق «ميركوري» بمدينة «أوفا».

اقرأ المزيد:

إخماد 80 حريقا في غابات روسية على مساحة 1436 هكتارا

حريق أم صاروخ.. السفينة الروسية «موسكفا» تعيد الجدل بين روسيا وأوكرانيا

روسيا تعلن مصرع 8 أشخاص في حريق مبنى بالعاصمة موسكو

كوارث الكبار: حريق بمعهد روسي للطيران.. وحرائق غابات في «نيومكسيكو»
بقلم حسن رمضان