محمود المنسي يطرح أغنية «على وضعي» بعد أزمة «ولد الهلالية» و«لِلّي»

طرح المطرب الشاب محمود المنسي أغنيته الجديدة «على وضعي» على قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد أيام من انتهاء أزمة أغنية «ولد الهلالية» بعدما اتهم المنسي أكرم حسني باقتباس لحن أغنية «لِلّي»، قبل أن يعلن المنسي حدوث سوء تفاهم بينهم.

الأغنية الجديدة بعد أزمة «لِلّي»

والأغنية الجديدة من كلمات أحمد عبيد، وألحان محمد طارق، وتوزيع مصطفى غانم، وهندسة صوتية جرجس صبحي.

وتقول كلمات الأغنية:

علي وضعي محدش قدي

مين يقدر ييجى علي قلبي

أنا أشغل بالي بمين

ولو كانوا خمسة وخمسين

طول عمري أنا ببني في نفسي

مش ممكن أجي على نفسي

ده اللى عملته سنين وسنين

مش ممكن تنساه العين

مين ده اللي جالي إيه اللى جرالى

بحبه وشاغل بالي أنا بيه

لا أتغير حالي خلي قلبي يحبه ويتعلق بيه

علي وضعي محدش قدي

مين يقدر ييجى علي قلبي

أنا أشغل بالي بمين

ولو كانوا خمسة وخمسين

على وضعي .. لكنه تقيل كده هادي و راسي ملهش مثيل

موقعش بنظره عين

ومجاش م الغمازتين

ده أنا لو لفيت الدنيا بحالها

ده منه مفيش اتنين

دلوقتى الفرصه معاه

ممكن يندم بعدين

مين ده اللي جالي إيه اللي جرالي

بحبه وشاغل بالي أنا بيه

لا أتغير حالي خلي قلبي يحبه ويتعلق بيه

واتهم المطرب محمود المنسي الفنان أكرم حسني باقتباس أغنيته التي كتبها ولحنها للفنان محمد منير «لِلّي» وتسبب في حذفها من موقع «يوتيوب» بسبب حقوق الملكية، قبل أن تتعرض أغنيته هو «ولد الغلابة» للحذف أيضًا وبعدها أعلن المنسي تصالحه مع أكرم حسني وانهى شكوى حقوق الملكية لموقع الفيديوهات «يوتيوب».