محمود المنسي يتراجع ويعتذر لأكرم حسني: «حقك عليا أنت أخ كبير»

اعتذر المطرب محمود المنسي للفنان أكرم حسني بسبب سوء التفاهم الذي حدث مؤخرًا بسبب أغنية «للي»، واتهامه لأكرم حسني باقتباس لحن أغنية «للي» التي غناها الفنان محمد منير، من أغنيته «ولد الهلالية» التي غناها المنسي عام 2017.

ونشر «المنسي» مقطع فيديو له على صفحته الرسمية قال فيه: «بالنسبة للجدل اللي أثير الأيام اللي فاتت بخصوص تشابه لحن أغنيه (للي) مع أغنيتي ولد الهلاليه ومطالبتي بحقوقي الأدبية، فأنا حابب أوضح أكتر من نقطة، أنا لما نزلت أغنية للي وسمعتها، سمعت إن لحنها يكاد يكون متطابقًا مع لحن أغنيتي فأنا كفنان غيرت على شغلي وتعبي وعملت فيديو أطالب فيه الناس إن هي تحكم، وعملت خطوات نحفظ فيها حقوقنا وقدمنا شكوى على فيديو الشركه المنتجة واتقفل».

أكرم حسني استقبلني في بيته وكان في منتهى الأدب والذوق

وأضاف: «من بعدها الشركة المنتجة تواصلوا معنا، وقعدت مع الفنان أكرم حسني، وبصراحة الراجل استقبلني في بيته، وأحسن ضيافتي، وكان في منتهى منتهى الأدب والذوق والاحترام بس ما وصلناش لحل».

وتابع: «بعدها أخويا وصديقي الفنان أمير محروس تواصل معي وحاول يقرب وجهات النظر، وأنا بشكره جدًا من كل قلبي على مجهوده لحد ما رجعت لنفسي، وحطيت النوتة الموسيقية للأغنيتين جنب بعض لقيت فيهم تشابه كبير لكن مش تطابق».

المنسي: «أدركت إني أسأت تقدير الموقف»

واعترف محمود المنسي بإساءة تقديره للموقف، موضحًا: «وهنا أدركت إني أسأت تقدير الموقف تمامًا وزي ما أنا قلت قبل كده، إن الفلكلور ملك الجميع إنه يتصرف فيه فأنا استخدمته بتصرف وهو استخدمه بتصرف تاني، والنتاج الأخير إن الأغنيتين مش شبه بعض».

ورد المنسي على اتهامه بسرقة أغنيته من الفولكلور قائلًا: «وبالنسبة للاتهامات اللي بتقول إن أنا سارق من الفولكلور فأنا واخد بيت واحد بس من الفولكلور، وبنيت عليه أغنية أربع دقائق من إبداع المؤلف والملحن تقدروا تسمعوهم، وعندنا أمثلة كتير من الموضوع ده، وتعملت في أغاني كتير أنتم بتحبوها زي على حسب وداد لعبد الحليم حافظ، زي أغنيه خطوة يا صاحب الخطوة من ألحان عزيز الشافعي وأغاني تاني كتير جدا».

لم أتهم أكرم حسني بالسرقة

وأبدى محمود المنسي غضبه من عناوين السوشيال ميديا التي قالت إنه يتهم أكرم حسني بالسرقة، موضحًا: «وكمان ضايقني عناوين السوشيال ميديا اللي بتقول إن أنا بتهم أكرم حسني بالسرقة، وده محصلش إطلاقا في أي تصريح مني»، موجهًا حديثه لأكرم حسني قائلا: «لو الكلام تحور ووصل لك بالشكل ده، فحقك عليا أنت أخ كبير وفنان مبدع، وكلام زي ده ولا يأثر إطلاقا في حد بتقلك، فكان لازم أطلع تاني وأوضح سوق التقدير وأعترف بغلطي».

واختتم: «ودي نقطه للأسف بقت غايبة عن ناس كثير الأيام دي، وأنا عايز أشكر كل اللي حاول يقربوا جهات النظر، وأخيرًا أنا قفلت الموضوع ده تمامًا مش هاتكلم فيه تاني»، معربا عن تهنئته لمحمد منير وفريق عمل أغنية للي قائلًا: «وحابب أبارك لفريق عمل أغنية للي، ومبروك الكينج وجمهوره على طول في حتة تانية».

وكان المنسي قد اتهم أكرم حسني باقتباس لحن أغنية «للي» من أغنيته «ولد الهلالية» وتسبب في حذف الأغنية من منصة يوتيوب قبل أن تُحذف أغنية «ولد الهلالية» نفسها بسبب حقوق الملكية.