«يوتيوب» يعيد أغنية «لِلّي» لـ محمد منير بعد اعتذار محمود المنسي

أعاد موقع الفيديوهات «يوتيوب» أغنية «للي» للكينج محمد منير بعد أيام من حذفها بسبب خلاف حول حقوق الملكية الفكرية بين الفنان أكرم حسني والمطرب الشاب محمود المنسي.

جاء ذلك بعد تقديم محمود المنسي اعتذار رسمي أمس، عن اتهامه لأكرم حسني بسرقة لحن أغنية «للي» للكينج محمد منير من أغنية «ولد الهلالية»، واستمرت الأزمة عدة أيام.

وروّج الفنان أكرم حسني لأحدث أعماله الفنية التي شارك في كتابتها للكينج محمد منير، والتي تحمل اسم «لِلّي»، بعدما تم حذفها، وإعادتها مرة أخرى على قناة الشركة المنتجة.

نجاح كبير لأغنية «لِلّي» لـ محمد منير

وحققت الأغنية تفاعلاً كبيراً، حيث وصلت عدد المشاهدات إلى مليون و624 ألف مشاهدة، ليستطيع الفنان محمد منير أن يحقق نسب مشاهدة عالية رغم حذف الأغنية لأكثر من يوم على «يوتيوب».

كلمات أغنية «لِلّي»

وتقول كلمات أغنية محمد منير: «سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا، ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه، اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه، يالا و يا لالا و يا لالا يالا و يالا لِلّي بعيونه بضرب ميت مثل، أول ما بيطلّوا دَوقّته من طعم الغَزَل، دوقّني من ذلّه وبحبه أنا مهما حصل، طب مين بقي يقولّه ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه».

وقد تم حذف الأغنية من على يوتيوب، بعدما هدد محمود المنسي، الفنان أكرم حسني، باللجوء إلى القضاء، حال عدم الاعتراف بالسرقة واستخدام اللحن أغنية «ولد الهلالية» دون الحصول على إذنٍ مسبق، لافتًا إلى أنّ «أكرم يتهرب من المساءلة، بادعاءه بأنّ اللحن فلكلور شعبي وتراث، ملك للمصريين أجمعهم، وهذا كلام غير صحيح، ولو عنده اللحن الفلكلوري يا ريت يوريهولنا ويبقى معاه النوتة الموسيقية الخاصة بيه».