«يوتيوب» يحذف أغنية محمود المنسي صاحب اتهام أكرم حسني بالسرقة

حظرت إدارة موقع «يوتيوب»، أغنية «ولد الهلالية»، للمُغني الشاب محمود المنسي، مساء اليوم، بعد شكوى من شركة الوادي للإنتاج الموسيقي، بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل أزمة محمود المنسي مع أكرم حسني

يأتي ذلك، بعد دخول محمود المنسي، في صدام مع أكرم حسني، قبل يومين، موجهًا اتهام للأخير بالسطو على لحن أغنيته «ولد الهلالية» التي طرحها عام 2017، مؤكدًا أنه صاحب اللحن الأصلي المُستخدم في «للي» لـ محمد منير.

وكان محمود المنسي، هدد أكرم حسني، باللجوء إلى القضاء، حال عدم الاعتراف بالسرقة واستخدام اللحن دون الحصول على إذنٍ مسبق، لافتًا إلى أنّ «أكرم يتهرب من المساءلة، بادعاءه بأنّ اللحن فلكلور شعبي وتراث، ملك للمصريين أجمعهم، وهذا كلام غير صحيح، ولو عنده اللحن الفلكلوري يا ريت يوريهولنا ويبقى معاه النوتة الموسيقية الخاصة بيه».

المنسي بعد حظر للي: رسالة للفن

وقال محمود المنسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب حظر أغنية «للي» من موقع «يوتيوب»، إنّ «الأغنية تتقفل بالنسبالي ده مش انتصار، ده مش أكتر من توثيق للحدث و جزء من تقدير المفروض يرجع لصحابه. الحدوتة مش حدوتي بس، دي حدوتة مبدعين و ناس كتير بتحلم و بتتعب عشان ياخدوا فرصة يوّصلوا صوتهم للعالم و إنهم يغييروا مجتمعاتهم للأحسن لأن هى دي رسالة الفن».