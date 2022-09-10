مخالفات لا يجوز التصالح فيها وفق قانون المرور.. منها طمس اللوحات المعدنية

أقر مجلس النواب قانون المرور الجديد، وحدد العقوبات اللازمة للتصدي للمخالفات المرورية التي ينتج عنها كوارث وتكون سببًا في زيادة نزيف الأسفلت، ووضع حزمة من الضوابط وعقوبات لا يجوز التصالح فيها، من بينها مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، وعقوبتها (الحد الأقصى غرامة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف الرخصة إلى 6 أشهر).

مخالفات لا يجوز التصالح فيها

ووفق قانون المرور هناك 30 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها وهي كالتالي:

- مخالفة السير عكس الاتجاه وعقوبتها: 3000 جنيه والأدنى 1000 جنيه وتصل إلى الحبس.

- مخالفة السير بدون رخصة تسيير وعقوبتها: 3000 جنيه والأدنى 1000 جنيه.

- مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المرورية وعقوبتها: 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر.

- مخالفة سحب رخصة التسيير وعقوبتها: 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه.

- مخالفة الاعتداء على رجل المرور وعقوبتها 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه .

- مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة وعقوبتها 50 جنيها والأدنى 20 جنيها.

- غرامة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون هي 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه.

- غرامة المشاركة في مواقف الأفراح هي 1000 جنيه والأدنى 300 جنيه.

- مخالفة عدم تركيب اللوحات المرورية 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

- مخالفة تعمد تعطيل حركة المرور هي 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

- مخالفة التستر على الحادث الذي وقع منه ونجم عنه إصابات 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه.

- مخالفة تركيب ستائر تحجب الرؤية 100 جنيه والأدنى 20 جنيها.

- غرامة مخالفة زجاج ملون يحجب الرؤية 100 جنيه والأدنى 20 جنيها.

- مخالفة كسر بزجاج السيارة 100 جنيه والأدنى 20 جنيها.

- مخالفة تحميل ركاب زيادة هي 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه.

- مخالفة خط السير للسيارات الأجرة هي 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه إيقاف شهر.

- مخالفة الامتناع عن قبول راكاب للسيارات الأجرة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه.

- مخالفة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه.