مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام وتقديم التظلم

يقدم موقع النيابة العامة خدمات مختلفة للمرور حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة بشكل كبير منه دون الحاجة للوقوف في طوابير لإتمام الخدمات المختلفة الخاصة، سواء كانت الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة أو دفعها أو التصالح الفوري أو تقديم تظلمات على المخالفات.

واستمرارا للموضوعات الخدمية المختلفة التي تقدمها «الوطن» للقراء بشكل مستمر نستعرض خطوات الاستعلام مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة وطريقة تقديم التظلم وذلك على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة، إذ يجرى الدخول على الموقع، والضغط على خانة خدمات المرور.

اختيار خانة الاستعلامات والضغط على خانة استمرار.

اختيار المطلوب سواء كان الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

في حال اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يجرى كتابة رقم الرخصة، ثم الضغط على خانة إجمالي المخالفات.

أما في حال اختيار مخالفات رخص القيادة يجرى كتابة المطلوب سواء كان رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

بذلك تظهر المخالفات الموجودة على السيارة كاملة أو رخصة القيادة في حال وجودها.

طريقة التظلم على مخالفات المرور

وفي حال رغبة المواطن في تقديم تظلم على مخالفات المرور يمكن الدخول على نفس الموقع الخاص بالنيابة العامة واختيار خانة خدمات المرور.

الضغط على خانة التظلمات، واتباع الخطوات السابقة الخاصة بالاستعلام عن مخالفات المرور، وبعد أن يظهر إجمالي المخالفات يجرى الضغط على طلب تقديم تظلم.

وبعدها يظهر رقم للطلب يتم الاحتفاظ به للاستعلام عن حالة الطلب من خلال خانة متابعة الطلبات على موقع النيابة العامة أيضا.