كوبري «السلام» شريان جديد يخفف الضغط المروري.. 7 حارات و4 «مطالع ومنازل»

حالة من التكدس والزحام كان يشهدها نفق السلام الذي يقع بحي المرج في القاهرة، خاصة في فقرات الذروة الصباحية والمسائية، لكن إنشاء كوبري السلام الجديد ساعد كثيًرا في تسيير الحركة المرورية بشكل كبير.

الكوبري الجديد بديل لنفق السلام

كوبري السلام الجديد يعد بديلًا لنفق السلام، ويبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترًا، ويتكون من 7 حارات مرورية ليتيح بذلك اتجاهات جديدة كليًا، إذ يخدم الحركة المرورية القادمة من مناطق المعادي والقاهرة الجديدة في اتجاه مؤسسة الزكاة والمرج وحتى طريق الإسكندرية الزراعي، وذلك وفق تقرير معلوماتي عرضه برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc».

الكوبري يمر أعلى محطة صرف المرج

وجرى تحويل النفق باتجاه كامل من خلال «7 حارات» ليخدم الحركة المرورية العكسية لـ كوبري السلام الجديد، كما يتضمن المشروع الجديد 4 «مطالع ومنازل» لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج.

ويمر كوبري السلام الجديد أعلى محطة صرف المرج، ومحطة مترو أنفاق المرج، وموقف الأقاليم بالمرج.