تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب «يافطة» في المرج 15 يوماً

جدد قاض المعارضات المختص، اليوم الأحد، حبس شخص على خلفية اتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة إحدى شوارع منطقة المرج 15 يوماً على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية لتحديد أسباب الوفاة.

بلاغ من الأهالي.. والعثور على الجثة

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع شاب على يد أحد الاشخاص إثر نشوب مشاجرة وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالانتقال عثر على الشاب جثة هامدة على الأرض مصاباً بطعنات نافذة بمنطقة البطن، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أنَّ خلافا بين المتهم والمجني عليه كان وراء ارتكاب الجريمة وأن البداية كانت بطلب المتهم من الضحية أن يزيل «يافطة» المحل الذي استأجره الأخير منه ولكنه رفض إزالتها وتطوّر الأمر للاشتباك بالأيدي بينهما فتوجه الأول والتقط سلاح أبيض «سنجة» ثم سدد للمجني عليه عدة طعنات لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بها.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم عقب تحديد مكان تواجده وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة وتم عرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليه لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.