تفاصيل كوبري السيل في أسوان.. تكلفته 139 مليون جنيه

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبري السيل العلوي للسيارات والمشاة، الذي يأتي ضمن خطة رفع مستوى جودة الحياة بمناطق حي شرق، وربطه بأحياء غرب وجنوب، بجانب الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

الانتهاء من 62% من تنفيذ كوبري السيل

من جانبه، أوضح المهندس عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكباري، في تصريحات صحفية، أنه تم إنهاء 62% من الكوبري للقضاء على مشكلة الاختناق المروري أمام مزلقان السيل الجديد، مشيرًأ إلى أن تكلفة هذا المشروع الحيوي تصل إلى 139 مليون جنيه، وتصل أطوال الكوبري والمداخل والمخارج إلى 2060 مترا، إذ تم تصميمه بنظام 2 كوبري في اتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر، وبحمولة 120 طنا.

سباق مع الزمن للانتهاء من كوبري السيل

وأشار «كرومر»، إلى أن هناك سباقًا مع الزمن لإنهاء الأعمال ليل نهار طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، إذ تم تنفيذ أعمال الحدادة لصب سقف كوبري السيل لمسافة 35 مترا طوليا، علاوة على صب الأجزاء العلوية من الكوبري، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة تعمل على رفع جودة خدمات الطرق.