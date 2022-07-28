إزالة 11 كوبري مخالف على ترعة «النغاميش» بمركز دار السلام في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بالتعاون مع مديرية الأمن، والإدارة المركزية لري سوهاج، بإزالة 11 كوبري مخالف أنشئت بمعرفة الأهالي على امتداد ترعة «النغاميش» بنطاق هندسة ري دار السلام، وذلك في إطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، خاصة على المجاري المائية وأملاك الري.

كباري مخالفة على ترعة «النغاميش»

وأوضح محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، أن الكباري التي أزيلت بنيت بشكل مخالف من الأهالي داخل تبطين ترعة «النغاميش»، دون التنسيق مع إدارة الري بالمركز، ما يعيق أعمال التبطين الجارية بالترعة، وهي بمثابة تعدي على المجاري المائية وأملاك الري، وتم التعامل مع المخالفات وإزالتها؛ لاستكمال أعمال التبطين والتأهيل للترعة.

محافظ سوهاج يلتقي 142 مواطنا لبحث مطالبهم

وفي إطار آخر، استمع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين حيث حضر لديوان عام محافظة سوهاج 142 مواطنا تنوعت مطالبهم بين الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة وجارى العمل على حل الشكاوى في أقرب وقت ممكن.