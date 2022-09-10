«الصحة»: 7 آلاف زيارة من الأطفال والمراهقين لعيادات «الصحة النفسية» خلال 3 أشهر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن استقبال 7 آلاف زيارة في عيادات الأطفال والمراهقين بمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، أن إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين التابعة لأمانة الصحة النفسية، تقدم العديد من الأنشطة لتدريب الأطفال والمراهقين على تنمية مهارات التعامل مع الاضطراب النفسي، والتحكم في النفس، ومراقبة الذات، وتعزيز الانتباه، وتوجيه الطاقة الحركية، ما يساعد على تحقيق أداء دراسي أفضل.

معسكرات لتنمية المهارات الاجتماعية والنفسية للأطفال

وأشار عبدالغفار إلى أن خدمات إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين، تشمل تنظيم معسكرات لتنمية المهارات الاجتماعية والنفسية، ومساعدة الأطفال والمراهقين على معرفة طبيعة المرحلة العمرية لهم، وكيفية التعامل معها، بجانب تعلم مبادئ الدعم والمرونة النفسية من خلال برنامج «مستشار الأصدقاء».

وأوضح أن حملات التوعية والتثقيف المقدمة من الأمانة تشمل التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وتنظم في المدارس والنوادي ومراكز الشباب في شهر أكتوبر من كل عام، للتوعية بطبيعة المرض النفسي، والتدخلات اللازمة بالعلاج الدوائي أو سلوكي.

تقديم خدمة تشخيص اضطراب طيف التوحد

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تقدم خدمات التشخيص والعلاج لاضطراب طيف التوحد من خلال التدخل المبكر، وبرامج الرعاية النهارية المقدمة في 4 مراكز بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد.

وأشارت إلى استمرار العمل على التوسع في تقديم هذه الخدمة، بالإضافة إلى تدريب مقدمي الرعاية للأطفال من ذوي الاضطرابات النمائية، عبر برامج متخصصة لتنمية مهاراتهم.