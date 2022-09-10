«الزراعة» تعلن عن أسعار تقاوي الفول للموسم الجديد: 875 جنيها للجوال

أعلنت وزارة الزراعة عن سعر تقاوي الفول للموسم الزراعي الجديد بـ875 جنيها للجوال زنة 35 كيلوجرامًا، وأشار المهندس عماد حافظ، مدير التسويق بالإدارة العامة لإنتاج التقاوي، إلى توفير كميات كبيرة من التقاوي بأسعار مدعمة في 278 منفذَا بجميع المحافظات والإدارات الزراعية ومنافذ بيع التعاون الزراعي وجميعات استصلاح الأراضي.

الزراعة تعلن أصناف تقاوي الفول للموسم الجديد

وأعلنت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة في بيان صحفي عن الأصناف المعتمدة عالية الإنتاجية والجودة من الفول وأهمها «سخا1»، ويتميز بمقاومته لأمراض التبقع البني والصدأ، وهو مبكر النضج وتجود زراعته في كل محافظات الوجه البحرى ومصر الوسطى، أما الصنف الثاني فهو «جيزة 716» ويتميز بمقاومته لأمراض التبقع البني والصدأ ويصلح لأغراض التكثيف المحصولي وتجود زراعته في محافظة الدقهلية وبعض محافظات وسط وجنوب الدلتا وهو غزير التفريع وهو مقاوم للرقاد ويبدأ في الإزهار بعد 50 - 55 يوماً من الزراعة.

وأوضحت أن من بين الأصناف المطروحة كذلك «جيزة 843» وهو مستنبط بالتهجين وهو مقاوم «للهالوك»، ويتحمل الإصابة بالأمراض الورقية ويتفوق على الأصناف الأخرى في الأراضي الموبوءة بالهالوك بحوالي 55 إلى 60%، ويتساوى في الإنتاجية مع أصناف الوجه البحري وتجود زراعته في محافظات الوجه البحرى ومصر الوسطى ولا ينصح بزراعته في منطقة النوبارية ويبدأ في الإزهار بعد 45 -50 يوما من الزراعة.

استنباط صنف جديد من أصناف الفول بالتهجين ومقاومة الهلاك

وأضافت أن صنف «مصر1» مستنبط حديثاً بالتهجين ومقاوم للهالوك ويتحمل الإصابة بالأمراض الورقية، ويمكن زراعته في محافظات جنوب الدلتا ومصر الوسطي والعليا، ويتميز بنباتاته القوية، وهو مقاوم للرقاد، ويبدأ في الإزهار بعد 55 - 60 يوماً من الزراعة.

تابعت أن من بين أصناف الفول أيضاً «نوبارية 1» وهو صنف جديد مستنبط حديثاً بالانتخاب الفردي من الصنف «جيزة بلانكا» وهو مقاوم لأمراض التبقع البني والصدأ وتجود زراعته في الأراضي الجديدة خاصة الجيرية بمنطقة النوبارية والبستان، وهو نبات متوسط الطول غزيرة التفريع وثماره طويلة شمعية محززة عند النضج والبذور كبيرة الحجم ويبدأ في الإزهار بعد 70 إلى 75 يوماً من الزراعة، ويتراوح وزن الـ 100 بذرة من 100 إلى 110 جرامات.